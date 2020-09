LIVE – Reggina-Teramo, Coppa Italia 2020/2021: secondo turno (DIRETTA) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alle 14:00 di mercoledì 30 settembre Reggina e Teramo scenderanno in campo con l’obiettivo del pass successivo di Coppa Italia. Il secondo turno del torneo nazionale è alle porte e le due squadre sono pronte a contendersi la qualificazione. Ad attendere una delle due squadre sarà il Bologna. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. AGGIORNA LA DIRETTA Reggina-Teramo (Ore 14:00) Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alle 14:00 di mercoledì 30 settembrescenderanno in campo con l’obiettivo del pass successivo di. Ildel torneo nazionale è alle porte e le due squadre sono pronte a contendersi la qualificazione. Ad attendere una delle due squadre sarà il Bologna. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. AGGIORNA LA(Ore 14:00)

mohamdamine11 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB | Nuovo arrivo in attacco per la #Reggina: tutte le trattative LIVE - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | Nuovo arrivo in attacco per la #Reggina: tutte le trattative LIVE - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #SerieB: #Reggina, #Menez subito in gol. Pareggi per #Brescia e #Lecce, l'#Empoli vince a #Frosinone. LIVE: #VeneziaVicenza… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #SerieB: #Reggina, #Menez subito in gol. Pareggia il #Brescia, vincono #Empoli e #Venezia - TheFS_Live : ????#SerieB Results | Brescia 1-1 Ascoli Cosenza 0-0 Entella Frosinone 0-2 Empoli Lecce 0-0 Pordenone Pescara 0-0 Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Reggina Reggina-Teramo, nessuna diretta tv. E neanche il LIVE di TuttoReggina TuttoReggina.com Serie C, le ufficialità di oggi: V. Francavilla, rinnovo triennale per Perez

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021.

Serie C, le ufficialità di oggi: Catanzaro, ecco Garufo. Prestito secco dalla Reggina

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021.

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021.Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021.