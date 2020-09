LIVE – Reggiana-Monopoli, secondo turno Coppa Italia 2020/2021 (DIRETTA) (Di mercoledì 30 settembre 2020) La DIRETTA LIVE di Reggiana-Monopoli, match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2020/2021. Al Mapei Stadium si fronteggeranno gli emiliani, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e i pugliesi, che all’interno del primo turno hanno eliminato di misura il Modena grazie alla rete di Paolucci. La vincente sfiderà al terzo turno la vincente di Cosenza-Alessandria. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. TABELLONE TERZO turno Coppa Italia REGOLAMENTO secondo turno: COSA ACCADE IN CASO DI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ladi, match valido per ildi. Al Mapei Stadium si fronteggeranno gli emiliani, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e i pugliesi, che all’interno del primohanno eliminato di misura il Modena grazie alla rete di Paolucci. La vincente sfiderà al terzola vincente di Cosenza-Alessandria. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. TABELLONE TERZOREGOLAMENTO: COSA ACCADE IN CASO DI ...

DiMarzio : #Kargbo torna alla #Reggiana, scambio di documenti in corso col Crotone. #Calciomercato #SerieB le trattative LIVE… - micmanigrassi88 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Tutte le trattative di #SerieB LIVE Gli ultimi affari in entrata di #Lecce, #Reggiana, #Pescara, #Frosinone… - im_finger : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Tutte le trattative di #SerieB LIVE Gli ultimi affari in entrata di #Lecce, #Reggiana, #Pescara, #Frosinone… - DiMarzio : #Calciomercato | Tutte le trattative di #SerieB LIVE Gli ultimi affari in entrata di #Lecce, #Reggiana, #Pescara,… - ReggianaLIVE : #REGPIS: Ecco i top players del match! Vedi tutti gli altri voti e scopri il tifoso più accurato:… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Reggiana LIVE - Reggiana-Monopoli, secondo turno Coppa Italia 2020/2021 (DIRETTA) Sportface.it LIVE – Reggiana-Monopoli, secondo turno Coppa Italia 2020/2021 (DIRETTA)

La diretta live di Reggiana-Monopoli, match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2020/2021. Al Mapei Stadium si fronteggeranno gli emiliani, che giocheranno per la prima volta all’interno della ...

Calciomercato Serie B LIVE | Tutte le trattative di oggi

21:03 - Lecce, è atterrato Mariusz Stepinski. L'attaccante polacco, in arrivo dal Verona, nella giornata di mercoledì svolgerà le visite mediche. Ultimi ...

La diretta live di Reggiana-Monopoli, match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2020/2021. Al Mapei Stadium si fronteggeranno gli emiliani, che giocheranno per la prima volta all’interno della ...21:03 - Lecce, è atterrato Mariusz Stepinski. L'attaccante polacco, in arrivo dal Verona, nella giornata di mercoledì svolgerà le visite mediche. Ultimi ...