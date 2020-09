LIVE – Pescara-San Nicolò Notaresco, secondo turno Coppa Italia 2020/2021 (DIRETTA) (Di mercoledì 30 settembre 2020) La DIRETTA LIVE di Pescara-San Nicolò Notaresco, match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2020/2021. Allo stadio Adriatico si fronteggeranno i padroni di casa, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e gli ospiti, che hanno sorpreso il Catania al Massimino per 2-1 dopo un tempo supplementare. La vincente sfiderà al terzo turno il Parma. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. TABELLONE TERZO turno Coppa Italia REGOLAMENTO secondo turno: COSA ACCADE IN CASO DI PAREGGIO? AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ladi-San Nicolò, match valido per ildi. Allo stadio Adriatico si fronteggeranno i padroni di casa, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e gli ospiti, che hanno sorpreso il Catania al Massimino per 2-1 dopo un tempo supplementare. La vincente sfiderà al terzoil Parma. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. TABELLONE TERZOREGOLAMENTO: COSA ACCADE IN CASO DI PAREGGIO? AGGIORNA LA ...

