LIVE – Lecce-FeralpiSalò | secondo turno Coppa Italia 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ladi-FeralpiSalò, match valido per ildi. Tutto pronto allo stadio Via del Mare per questo appuntamento che mette di fronte i salentini e i gardenesi pronti a sfidarsi per un posto nel terzodellanazionale. Calcio d’inizio alle ore 18 di mercoledì 30 settembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. IL TABELLONE DEL TERZOIL REGOLAMENTO DELAGGIORNA LA-FeralpiSalò ore 18