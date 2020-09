“Lilt for Women”, al via a Napoli la campagna di prevenzione senologica (Di mercoledì 30 settembre 2020) Al via anche a Napoli la campagna nazionale di prevenzione dei tumori al seno “Nastro Rosa” targata Lilt (1 – 31 ottobre 2020). Già da oggi è possibile prenotare tutti i martedì e i giovedì dalle 10,00 alle 17,00, al numero telefonico 0815495188, le previste visite senologiche gratuite che si terranno presso gli ambulatori di Napoli e provincia della LILT. Le stesse verranno eseguite nell’assoluto rispetto delle norme anti-Covid e pertanto l’accesso sarà possibile solo attraverso la prenotazione (obbligatoria), quindi con la registrazione e la misurazione della temperatura in ingresso e l’utilizzo dei previsti Dpi (mascherine e sanificazione delle mani). “Quest’anno la campagna Nastro Rosa assume un significato ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 settembre 2020) Al via anche alanazionale didei tumori al seno “Nastro Rosa” targata Lilt (1 – 31 ottobre 2020). Già da oggi è possibile prenotare tutti i martedì e i giovedì dalle 10,00 alle 17,00, al numero telefonico 0815495188, le previste visite senologiche gratuite che si terranno presso gli ambulatori die provincia della LILT. Le stesse verranno eseguite nell’assoluto rispetto delle norme anti-Covid e pertanto l’accesso sarà possibile solo attraverso la prenotazione (obbligatoria), quindi con la registrazione e la misurazione della temperatura in ingresso e l’utilizzo dei previsti Dpi (mascherine e sanificazione delle mani). “Quest’anno laNastro Rosa assume un significato ...

LiltNapoli : ??Cronache di Napoli di oggi, Campagna Nastro Rosa 2020, LILT for Women?? - A_R_Esse : - RadioSienaTV : Prevenzione oncologica, il 1 ottobre la cappella di Piazza del Campo in rosa per la campagna “Lilt for woman 2020' - - pengueraffaele : “Nastro Rosa”, al via anche a Napoli la XXVIII edizione della campagna di prevenzione senologica “Lilt for women” - Scisciano : Napoli, Nastro Rosa: al via la XXVIII Edizione della campagna di prevenzione senologica “LILT FOR WOMEN”: Napoli, 2… -

