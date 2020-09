Liga, l'Huesca ferma l'Atletico Madrid (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA - L' Atletico Madrid pareggia sul campo dell' Huesca nella quarta giornata di Liga . La squadra di Simeone, che ha iniziato in ritardo il campionato ed è solo alla seconda partita nel campionato ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA - L'pareggia sul campo dell'nella quarta giornata di. La squadra di Simeone, che ha iniziato in ritardo il campionato ed è solo alla seconda partita nel campionato ...

sportli26181512 : #Liga, l'Huesca ferma l'Atletico Madrid: La squadra di Simeone non va oltre lo 0-0 all'Estadio El Alcoraz. Joao Fel… - sportli26181512 : Liga: alle 19 Huesca-Atletico Madrid LIVE, in serata il Real: Turno infrasettimanale per la Liga: dopo le vittorie… - sportface2016 : #Liga: le formazioni ufficiali di #Huesca-#AtleticoMadrid #HuescaAtleti - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Liga, Huesca-Atletico Madrid: dove vedere la gara in Tv: L’Atletico Madrid ha giocato l… - Deepnightpress : Raddoppio La Liga 30-9-20: Villarreal vs Alaves e Huesca vs Atletico Madrid: Pronostico -