“L’idrossiclorochina non è efficace contro il coronavirus, protegge come un placebo”: lo studio dell’università della Pennsylvania (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dall’inizio della pandemia è stata uno dei farmaci più discussi e studiati nella lotta contro il coronavirus, tra studi ritirati e controversie. Ma secondo una nuova ricerca, l’idrossiclorochina non sarebbe più efficace di un placebo in termini di effetti protettivi dal Covid-19. Questa è la conclusione a cui sono giunti i ricercatori dall’Università della Pennsylvania e pubblicato dalla rivista JAMA Internal Medicine: una ricerca unica nel suo genere, che ha coinvolto 125 individui tra medici, infermieri e altri operatori sanitari a contatto con pazienti Covid. Sull’idrossiclorochina – citata anche dal presidente americano Trump – sono in corso diversi trial: si tratta di un farmaco già in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dall’iniziopandemia è stata uno dei farmaci più discussi e studiati nella lottail, tra studi ritirati eversie. Ma secondo una nuova ricerca, l’idrossiclorochina non sarebbe piùdi un placebo in termini di effetti protettivi dal Covid-19. Questa è la conclusione a cui sono giunti i ricercatori dall’Universitàe pubblicato dalla rivista JAMA Internal Medicine: una ricerca unica nel suo genere, che ha coinvolto 125 individui tra medici, infermieri e altri operatori sanitari a contatto con pazienti Covid. Sull’idrossiclorochina – citata anche dal presidente americano Trump – sono in corso diversi trial: si tratta di un farmaco già in ...

fattoquotidiano : “L’idrossiclorochina non è efficace contro il coronavirus, protegge come un placebo”: lo studio dell’università del… - max_aer : RT @AStramezzi: L’Idrossiclorochina funziona e va rivalutata. Chi l’ha usata ha visto guarire i propri pazienti. Non lo dico solo io, che l… - LazzariAmbrogio : @AStramezzi '..è vero che la mortalità totale dei pazienti reumatici trattati con idrossiclorochina (HCQ) è signifi… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’idrossiclorochina non Coronavirus e l'idrossiclorochina, Trump: assumo una pastiglia al giorno Corriere della Sera