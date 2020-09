Libri, i grandi protagonisti dell’arte e della musica rivivono in “Come un’alba infranta” (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ stato pubblicato da “Il Quaderno Edizioni” di Boscoreale (Napoli) il nuovo libro di Gianni Scudieri “Come un’alba infranta”, copertina del maestro Serafino Ambrosio, prefazione di Stefania Spisto. Lo scrittore è alla terza esperienza letteraria dopo la pubblicazione di “Io e il rock” (prefazione di Edoardo Bennato, 2012) e “Una disperata ricerca” (2017), entrambi editi da Tullio Pironti – Napoli, presentati sulle reti RAI, su emittenti nazionali e non e in molte locations letterarie di prestigio, come, tra le altre, il caffè letterario “Gambrinus” di Napoli e il Campidoglio a Roma. Si tratta di un saggio romanzato (primo esempio di questo tipo in Italia) in cui molti esponenti illustri della musica, della letteratura, del cinema, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ stato pubblicato da “Il Quaderno Edizioni” di Boscoreale (Napoli) il nuovo libro di Gianni Scudieri “Come un’alba infranta”, copertina del maestro Serafino Ambrosio, prefazione di Stefania Spisto. Lo scrittore è alla terza esperienza letteraria dopo la pubblicazione di “Io e il rock” (prefazione di Edoardo Bennato, 2012) e “Una disperata ricerca” (2017), entrambi editi da Tullio Pironti – Napoli, presentati sulle reti RAI, su emittenti nazionali e non e in molte locations letterarie di prestigio, come, tra le altre, il caffè letterario “Gambrinus” di Napoli e il Campidoglio a Roma. Si tratta di un saggio romanzato (primo esempio di questo tipo in Italia) in cui molti esponenti illustriletteratura, del cinema, ...

nonsonpago1 : RT @mirianagrassi1: #SpecialeCalvino per #VentagliDiParole E i fratelli erano come tornati bambini, ragazzi già grandi, con libri, con rag… - MorenaDini7 : @Corriere Bisogna imparare dai grandi, per diventare come loro, se si è piccoli, nell' ambito del lavoro. Grazie pe… - orsteftol : Mi piace inseguire un pensiero e dargli la caccia attraverso i libri,finché non l'ho afferrato,facendo però spesso… - singtomehar : RT @Eust0ma: se gli altri sapessero che il mio stare spesso al telefono non equivale a dire parlare con un presunto fidanzato e non solo pe… - onlywithaz : RT @Eust0ma: se gli altri sapessero che il mio stare spesso al telefono non equivale a dire parlare con un presunto fidanzato e non solo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Libri grandi Libri, i grandi protagonisti dell'arte e della musica rivivono in "Come un'alba infranta" Il Denaro Grandi scrittori e 168 stand: da domani a Roma il festival letterario ‘Insieme’

Libri Come e Piu’ Libri Piu’ Liberi) Una grande area espositiva con 168 stand e decine di incontri, con grandi scrittori italiani e internazionali, in due dei luoghi piu’ suggestivi di Roma: il Parco ...

Scappare come una salsola da un maregrigio

Vincenzo Restivo, già autore di “La Santa Piccola”, che diventerà a breve un film, è tornato a parlare con “Maregrigio” (Milena, 2020) del disagio ...

Libri Come e Piu’ Libri Piu’ Liberi) Una grande area espositiva con 168 stand e decine di incontri, con grandi scrittori italiani e internazionali, in due dei luoghi piu’ suggestivi di Roma: il Parco ...Vincenzo Restivo, già autore di “La Santa Piccola”, che diventerà a breve un film, è tornato a parlare con “Maregrigio” (Milena, 2020) del disagio ...