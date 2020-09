Libero | Endovirstop | lo spray anti covid

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 settembre 2020) C’è unoTitola così a caratteri cubitaliin prima pagina. Il farmaco che promette di essere una salvezza si chiama, ed è unocomposto da una serie di molecole naturali. Secondo i risultati ottenuti con la sperimentazione sarebbero sufficienti 4-5 spruzzi al giorno in gola per prevenire e curare le forme iniziali di coronavirus. Il farmaco che dovrebbe arrivare a breve nelle farmacie e costare appena 3 euro è stato sviluppato da una start-up italiana del Gruppo Magi, la Ebtna Lab (tre sedi: Brescia, Bolzano, Rovereto) Al momento però l’non ha ancora ricevuto l’ok dall’Aifa, come spiega il genetista Matteo Bertelli, presidente del Gruppo Magi, per ...