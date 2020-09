Lenovo e PLG promuovono le videogiocatrici donne con la piattaforma ‘Miss Esports’

Leggi su esports247

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’azienda produttrice di computere Power League Gaming, nota anche con la sigla PLG hanno annunciato una collaborazione per celebrare e sostenere le giocatricidi videogame in medio oriente e nord Africa. Per questo hanno deciso di lanciare unadal nome Miss Esports per sostenere le ragazze che intraprendono la carriera professionale. Sono state nominate alcune ambasciatrici per promuovere il programma e farlo conoscere. L’iniziativa è stata portata avanti perchè sostenuta da dati statistici. Secondo Newzoo il 35 per cento dei giocatori nella MENA sonodi età compresa tra 18 e 24 anni e spendono oltre otto ore a settimana sulle console. Miss Esports è stato lanciato all’inizio del 2020 ma solo oggi sta ingaggiando giocatrici per promuovere ...