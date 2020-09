L’eleganza rock e imprevedibile di Iggy Pop nella nuova campagna Gucci

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 settembre 2020) modaMettere in discussione i canoni classici di bellezza, stile ed eleganza è ciò che, dall’arrivo di Alessandro Michele alla direzione artistica, ha reso Gucci uno dei brand più amati e di successo del mondo. Un gioco in cui le regole vengono stravolte continuamente unendo codici d’abbigliamento inaspettati, provenienti da epoche e suggestioni diverse e spesso opposte, e che nella narrazione del brand trovano nuova armonia, nella moda femminile come in quella maschile. Per la nuova collezione Men’s Tailoring, Gucci ha voluto esprimere questa visione eccentrica in un film che racconta lo stile di vita da rock star attraverso una reinterpretazione dell’eleganza maschile, rendendo protagonisti tre personalità che ben incarnano questo spirito: Iggy Pop, A$AP Rocky e Tyler, The Creator. https://www.youtube.com/watch?v=psyCXr9uqaQ