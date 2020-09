Lei? La nuova inviata di Striscia la notizia. La manda Bonolis, dove l'avete già vista: Angelica, bomba sexy (sul governo) | Guarda (Di mercoledì 30 settembre 2020) La nuova inviata di Striscia la notizia si chiama Angelica Massera, la manda Paolo Bonolis (e il web) e promette sfracelli. Antonio Ricci, fondatore e regista del tg satirico di Canale 5, ama lanciare volto nuovi in tv e anche stavolta pare aver già fatto centro: la 35enne romana, già vista a Mediaset e nel piccolo schermo con Bonolis, Pippo Baudo e Max Tortora, ha esordito con una spassosa parodia della ministra Lucia Azzolina, la "Ministra Cazzolina". Capelli corvini e accento siciliano, la Massera è rimasta in reggiseno in un siparietto divertente quanto piccante. Per chi vive su Facebook, però, la sua non è una faccia nuova: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ladilasi chiamaMassera, laPaolo(e il web) e promette sfracelli. Antonio Ricci, fondatore e regista del tg satirico di Canale 5, ama lanciare volto nuovi in tv e anche stavolta pare aver; fatto centro: la 35enne romana,a Mediaset e nel piccolo schermo con, Pippo Baudo e Max Tortora, ha esordito con una spassosa parodia della ministra Lucia Azzolina, la "Ministra Cazzolina". Capelli corvini e accento siciliano, la Massera è rimasta in reggiseno in un siparietto divertente quanto piccante. Per chi vive su Facebook, però, la sua non è una faccia: ...

ComunediBergamo : #Consigliodelledonne | #Bergamo Il Consiglio delle Donne del #ComunediBergamo ha una nuova presidente, Eleonora Za… - proudlovatjc : Stanotte ho sognato che incontravo Paola Cortellesi e mi congratulavo con lei per la sua nuova serie che danno su s… - franco_stano : @GiorgiaMeloni @ECRparty Uppercarita la #vispateresa ora potrebbe lasciare le altre cariche pubbliche per questa nu… - SabrinaSunny24 : Mia figlia comincia una Nuova Vita ed un Nuovo lavoro in un altra Città Mentre l accompagnavo mi sono scese due la… - Pierfanze208 : RT @GuidoCrosetto: Auguri a @GiorgiaMeloni nuova leader dei conservatori europei. Un riconoscimento non scontato, non banale, non minimizza… -

Ultime Notizie dalla rete : Lei nuova Lei, il pullman esce di strada e si ribalta La Nuova Sardegna Rinvio Genoa-Torino: oggi decide la Lega

GENOVA - Si conoscerà solo oggi il destino di Genoa-Torino, in programma sabato al Ferraris alle ore 18. L’eventuale rinvio del match sarà oggetto di analisi nel Consiglio di Lega, deputato a decidere ...

2020 Foiling Week Garda

Nei Moth nelle parti alte si sono avvicendati il tedesco Mage, il britannico Bridle e lo spagnolo Botin ... tutte le regate ben misurandosi con le altre vele single handed. Un nuovo protagonista si è ...

GENOVA - Si conoscerà solo oggi il destino di Genoa-Torino, in programma sabato al Ferraris alle ore 18. L’eventuale rinvio del match sarà oggetto di analisi nel Consiglio di Lega, deputato a decidere ...Nei Moth nelle parti alte si sono avvicendati il tedesco Mage, il britannico Bridle e lo spagnolo Botin ... tutte le regate ben misurandosi con le altre vele single handed. Un nuovo protagonista si è ...