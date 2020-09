Le immagini del peschereccio tunisino che sperona la motovedetta italiana

Leggi su agi

(Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Inseguimento in mare con sparatoria al largo di Lampedusa. Una unità navale della Guardia di finanza ha sparato alcuni colpi in aria dopo che unnon si è fermato all'alt e, tentando di fuggire, hato la. Il comandante del"Mohanel Anmed", dopo l'inseguimento in acque internazionali, è stato bloccato e arrestato. Durante la fuga, durata ore, hato il mezzo delle Fiamme Gialle. La scena è stata ripresa da un cellulare e il video è finito sui social. Ma soprattutto ci sono ledel Comando aeronavale. Il motopesca, secondo la ricostruzione dei fatti, aveva calato le reti a 9 miglia (in acque territoriali italiane) dalla ...