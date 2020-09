"Le cose da gay no". La frase rubata a Dayane Mello, un'altra bomba al GF Vip dopo il bacio lesbo a Myriam Catania (Di mercoledì 30 settembre 2020) "Le cose da gay no". Bufera in arrivo per Dayane Mello al Grande Fratello Vip. Mentre sta pettinando i capelli a Denis Dosio, la modella brasiliana si lascia andare a un commento poco gentile sul "coming out" (parziale) di Gabriel Garko, lo scorso venerdì in prima serata. "Quelle sono cose da gay. Io mi rifiuto di farle…", ha confidato in libertà la Mello (che peraltro la scorsa settimana, un po' su di giri per il vino, si era abbandonata a uno scherzoso ma infuocato bacio lesbo con la coinquilina Myriam Catania), con la voce semi-coperta dal rumore dei phon. Rivolgendosi al giovane influencer Dosio ha aggiunto: "Sei troppo f***o e non hai bisogno di fare certe ca***e". La regia, come nota il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) "Leda gay no". Bufera in arrivo peral Grande Fratello Vip. Mentre sta pettinando i capelli a Denis Dosio, la modella brasiliana si lascia andare a un commento poco gentile sul "coming out" (parziale) di Gabriel Garko, lo scorso venerdì in prima serata. "Quelle sonoda gay. Io mi rifiuto di farle…", ha confidato in libertà la(che peraltro la scorsa settimana, un po' su di giri per il vino, si era abbandonata a uno scherzoso ma infuocatocon la coinquilina), con la voce semi-coperta dal rumore dei phon. Rivolgendosi al giovane influencer Dosio ha aggiunto: "Sei troppo f***o e non hai bisogno di fare certe ca***e". La regia, come nota il ...

