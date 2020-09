Le 50 migliori pizzerie d' Italia del 2020

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 30 settembre 2020) C'è una piccola rivoluzione al vertice della classifica delled'pubblicata anche in questo complessodal portale 50 Top Pizza. La medaglia d'oro assoluta dell'intero territorio nazionale va a Caserta, e per la precisione alla pizzeria I Masanielli di Francesco Martucci, che si aggiudica anche l'ambito premio di Pizza dell'Anno – Pastificio Di Martino Award – con un'interessantissima proposta battezzata Futuro di Marinara. Dopo 3 anni di dominio, di cui l'ultimo a pari merito proprio con I Masanielli, scende invece al secondo posto Pepe in Grani del maestro Franco Pepe, tempio assoluto della pizza in quel di Caiazzo. Un'altra grande novità, però, si trova in terza posizione: per la prima volta una pizzeria non-campana sale sul podio della prestigiosa ...