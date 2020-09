Lazio Atalanta LIVE 0-1 | Gosens sblocca il match

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Allo Stadio Olimpico, il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Olimpico”,si affrontano nelvalido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 10′ Gol– Lache sfrutta un passaggio di Radu. Protesta lache reclama un fallo di Hateboer su Marusic, successivamente anche ammonito 5′aggressiva – La formazione di Inzaghi costringe l’a difendersi, in avanti ci prova Luis ...

OfficialSSLazio : ???? È online il match program di #LazioAtalanta! All'interno le interviste esclusive a @tucu_correa e Cristiano… - SkySport : Gasperini: 'Focolaio nel Genoa impone maggiore attenzione' ? Lazio-Atalanta Alle 20.45 Su Sky Sport Uno e Sky Sport… - SkySport : Inzaghi: 'Con l'Atalanta sempre sfide intense' ? Lazio-Atalanta Alle 20.45 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A… - juanito1897 : Nessuna squadra al mondo può sottovalutare la manovra offensiva dell'Atalanta. Se la Lazio continua così ne prende 4. - sportface2016 : #LazioAtalanta, gol di #Gosens: proteste vibranti per un fallo di #Hateboer. La moviola VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Atalanta

L’Inter ha travolto il Benevento e, staccando la Juventus, è scattata in testa alla classifica a punteggio pieno insieme a Milan e Napoli, in attesa di Lazio-Atalanta. Non c’è stato confronto sotto ...E' il recupero della prima giornata: Lazio-Atalanta, la nuova classica della serie A. Stasera in scena all'Olimpico due squadre che si sono affrontate 104 volte nella loro storia: 29 sono le vittorie ...