Lazio-Atalanta | gol straordinario di Gomez | sinistro fantastico | è 1-4 VIDEO

Che gol del Papu Gomez. Nel secondo tempo di Lazio-Atalanta, match valevole per il recupero della prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Gian Piero Gasperini probabilmente chiudono i conti siglando la rete del 4-1 grazie ad una magia dell'argentino che si porta la palla sul sinistro e lascia partire un tiro imprendibile per Strakosha che fa impazzire di gioia i tifosi orobici. In alto il VIDEO del gol.

