Lazio Atalanta 0-1 | Gosens firma il vantaggio nerazzurro

(Di mercoledì 30 settembre 2020)incon Robin: Papu Gomez dalla sinistra crossa una palla in area di rigore che carambola verso, il quale d'istinto tira in porta segnando endo il...

OfficialSSLazio : ???? È online il match program di #LazioAtalanta! All'interno le interviste esclusive a @tucu_correa e Cristiano… - SkySport : Gasperini: 'Focolaio nel Genoa impone maggiore attenzione' ? Lazio-Atalanta Alle 20.45 Su Sky Sport Uno e Sky Sport… - SkySport : Inzaghi: 'Con l'Atalanta sempre sfide intense' ? Lazio-Atalanta Alle 20.45 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A… - FilippoRubu00 : ??#Atalanta, anno nuovo-vecchio stile. 0-3 al 45’ contro una #Lazio propositiva che paga diversi sbagli in difesa.… - giamerican : Atalanta goleando o lazio ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Atalanta

Lotito a bordo campo, si gode lo spettacolo. C'è anche Roberto Mancini in tribuna. E' il recupero della prima giornata: Lazio-Atalanta, la nuova classica della serie A. Stasera in scena all'Olimpico ...Atalanta in vantaggio con Robin Gosens: Papu Gomez dalla sinistra crossa la palla in area di rigore che carambola verso Gosens che tira in porta e firma il vantaggio bergamasco. Lazio 0, Atalanta 1.A pochi minuti dal calcio d’inizio di Lazio-Atalanta, big match della prima giornata che si recupera questa sera a causa del rinvio chiesto dai nerazzurri, i biancocelesti devono rinunciare a un ...