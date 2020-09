L'avvocato di Becciu si dimette. "Imbarazzo per le sue foto al mare con il costume succinto" (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Con molto dolore comunico di aver rinunciato al mandato conferitomi dalla Famiglia Becciu”. Con una note di poche righe, l’avvocato Ivano Iai ha formalizzato la rinuncia alla difesa della famiglia del cardinale Angelo Becciu, finito al centro di un’intricata vicenda finanziaria. Secondo quanto riportato dal Corriere, il legale sarebbe stato invitato a dimettersi dall’incarico di difesa del cardinale e della sua famiglia per le immagini pubblicate su un account privato di Instagram e poi ripubblicate sul sito Dagospia. Negli scatti che avrebbero imbarazzato il cardinale, l’avvocato appare al mare con un costume succinto. “La famiglia Becciu - prosegue la nota di Iai - mi ha onorato ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Con molto dolore comunico di aver rinunciato al mandato conferitomi dalla Famiglia”. Con una note di poche righe, l’Ivano Iai ha formalizzato la rinuncia alla difesa della famiglia del cardinale Angelo, finito al centro di un’intricata vicenda finanziaria. Secondo quanto riportato dal Corriere, il legale sarebbe stato invitato arsi dall’incarico di difesa del cardinale e della sua famiglia per le immagini pubblicate su un account privato di Instagram e poi ripubblicate sul sito Dagospia. Negli scatti che avrebbero imbarazzato il cardinale, l’appare alcon un. “La famiglia- prosegue la nota di Iai - mi ha onorato ...

“Con molto dolore comunico di aver rinunciato al mandato conferitomi dalla Famiglia Becciu”. Con una note di poche righe, l’avvocato Ivano Iai ha formalizzato la rinuncia alla difesa della famiglia ...

“Affinché questo accada realmente – dice il Papa ripreso dal Sir – abbiamo bisogno di contemplare e apprezzare la bellezza di ogni essere umano e di ogni creatura. Nel piazzale, nel rispetto delle nor ...

"Con molto dolore comunico di aver rinunciato al mandato conferitomi dalla Famiglia Becciu". Con una note di poche righe, l'avvocato Ivano Iai ha formalizzato la rinuncia alla difesa della famiglia ...