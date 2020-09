Lavoro, sgravio al 50% sui contratti stabili e 100% su assunzioni under35 (Di mercoledì 30 settembre 2020) I tecnici dei ministeri del Lavoro e dell’economia stanno lavorando sullo sgravio al 50% sui contratti stabili e 100% per l’assunzione di giovani under35. sgravio triennale Nell’ambito del Lavoro potrebbe attestarsi uno sgravio triennale almeno al 50%. Questo riguarderebbe tutte le assunzioni stabili, a prescindere dall’età. L’esonero, però, salirebbe al 100% se venissero assunti a tempo indeterminato (apprendistati inclusi) i giovani, under35. Così si potenzierebbe l’attuale incentivo (triennale, ma al 50%) introdotto dalla scorsa legge di Bilancio che, nei primi sei mesi dell’anno, ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) I tecnici dei ministeri dele dell’economia stanno lavorando sulloal 50% suiper l’assunzione di giovanitriennale Nell’ambito delpotrebbe attestarsi unotriennale almeno al 50%. Questo riguarderebbe tutte le, a prescindere dall’età. L’esonero, però, salirebbe alse venissero assunti a tempo indeterminato (apprendistati inclusi) i giovani,. Così si potenzierebbe l’attuale incentivo (triennale, ma al 50%) introdotto dalla scorsa legge di Bilancio che, nei primi sei mesi dell’anno, ha ...

Lavoro, sgravio al 50% sui contratti stabili. Ipotesi 100% per chi assume giovani

Uno sgravio triennale, che potrebbe attestarsi almeno al 50%, per tutte le assunzioni stabili, a prescindere dall’età. L’esonero salirebbe, sempre tre anni, al 100% se si assumono a tempo indeterminat ...

Uno sgravio triennale, che potrebbe attestarsi almeno al 50%, per tutte le assunzioni stabili, a prescindere dall'età. L'esonero salirebbe, sempre tre anni, al 100% se si assumono a tempo indeterminat ...