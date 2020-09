Lattoferrina e Covid, la proteina presente nei bambini che blocca il coronavirus (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si chiama Lattoferrina ed è una proteina che proteggerebbe dall’infezione di Covid-19. A rivelarlo una scoperta italiana realizzata dall’Università Tor Vergata di Roma. Lattoferrina, la proteina che blocca il Covid Lo studio, condotto dal direttore dell’Unità Malattie Infettive, Massimo Andreoni, è stato condotto su un campione di 50 persone, in collaborazione con l’Università Sapienza e … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si chiamaed è unache proteggerebbe dall’infezione di-19. A rivelarlo una scoperta italiana realizzata dall’Università Tor Vergata di Roma., lacheilLo studio, condotto dal direttore dell’Unità Malattie Infettive, Massimo Andreoni, è stato condotto su un campione di 50 persone, in collaborazione con l’Università Sapienza e … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

mrtrs77 : RT @ptvonline2001: Dr.ssa #Campione (UOSD Dermatologia): 'I risultati ottenuti nei pazienti hanno dimostrato per la prima volta l'efficacia… - AndreaBeltrameJ : @Disoccupato1 @byoblu Voi avete la certezza che l’idrossiclorochina, la quercetina e la lattoferrina abbiano attivi… - swonsae : Nel frattempo che aspettate la cura con la Lattoferrina , iniziate ad assumere 2/3 volte a settimane uno spicco d’a… - group_medica : Ricerca interessante nonché utile e concreta per aiutare a combattere il #Covid del Prof. #Andreoni di… - saporati20 : Come mai di questo studio non parla nessuno e se ne trova solo traccia su ?Il Tempo e qualche testata locale del La… -

Ultime Notizie dalla rete : Lattoferrina Covid Coronavirus, Andreoni (Tor Vergata): «Prime prove di efficacia della proteina lattoferrina» Corriere della Sera Echinacea e lattoferrina

Salve, assumo da anni integratori di echinacea da ottobre a maggio in maniera continuativa, trovando che abbiano migliorato la mia risposta immunitaria in caso di influenza.

CORONAVIRUS – Lattoferrina proteina anti Covid perché stimola l’immunità

Il Professor Massimo Andreoni, direttore dell'Unità malattie infettive al Policlinico di Tor Vergata a Roma, è intervenuto nella trasmissione "L'imprenditore e gli altri" su Cusano Italia TV. «E’ una ...

Salve, assumo da anni integratori di echinacea da ottobre a maggio in maniera continuativa, trovando che abbiano migliorato la mia risposta immunitaria in caso di influenza.Il Professor Massimo Andreoni, direttore dell'Unità malattie infettive al Policlinico di Tor Vergata a Roma, è intervenuto nella trasmissione "L'imprenditore e gli altri" su Cusano Italia TV. «E’ una ...