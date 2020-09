Latitante si nascondeva nelle campagne del calatino: arrestato dai carabinieri (Di mercoledì 30 settembre 2020) I carabinieri di Caltagirone ed i colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato il 58enne Salvatore Asta, ricercato da tempo. Grazie ad una operazione eseguita alla prime ... Leggi su cataniatoday (Di mercoledì 30 settembre 2020) Idi Caltagirone ed i colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, hannoil 58enne Salvatore Asta, ricercato da tempo. Grazie ad una operazione eseguita alla prime ...

CorriereCitta : Fiumicino, era latitante dal 2013: si nascondeva in Ecuador, fermato narcotrafficante in aeroporto - Notiziedi_it : Latitante da un anno finisce in manette: si nascondeva ad Acerra - NapoliToday : #Cronaca Latitante da un anno finisce in manette: si nascondeva ad Acerra -