Latina Scalo, riapre domani la scuola Caetani: messo in sicurezza il cornicione

riapre domani mattina la scuola primaria C. Caetani di Latina Scalo, è stata infatti pubblicata la revoca dell'ordinanza sindacale n° 232 del 23 settembre con una nuova ordinanza, la numero 247 del 30 settembre 2020 che di fatto certifica la riconsegna dell'immobile nella disponibilità dell'Istituto Comprensivo Camillo Caetani – Aldo Manuzio. È stato messo in sicurezza il cornicione, il ripristino verrà eseguito nei prossimi giorni. Un risultato giunto prima del previsto grazie al lavoro sinergico tra genitori, dirigente, docenti, personale e Amministrazione.

Latina – Riapre domani mattina, 1 ottobre, la scuola primaria C. Caetani di Latina Scalo, è stata infatti pubblicata la revoca dell’ordinanza sindacale n° 232 del 23 settembre con una nuova ordinanza, ...

Riapertura in tempi record per la scuola Caetani di Latina Scalo. Coletta: “Impegno mantenuto”

Alla vigilia della ripresa delle lezioni, lo stabile era stato chiuso per il distacco di un pezzo di cornicione causato da una infiltrazione d’acqua.

Alla vigilia della ripresa delle lezioni, lo stabile era stato chiuso per il distacco di un pezzo di cornicione causato da una infiltrazione d'acqua.