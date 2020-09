L’Aria che tira, frecciata della Merlino a Concita De Gregorio: “Chiamatemi Myrta, sono molto contenta” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Myrta Merlino lancia una stoccata a Concita De Gregorio. Pur non citandola apertamente, la conduttrice de L’Aria che tira ha fatto esplicito riferimento alla polemica generata dall’ex direttrice de L’Unità a Di Martedì, quando chiese espressamente ad Alessandro Sallusti di rivolgersi a lei chiamandola per cognome, come nel caso degli altri interlocutori uomini. Un episodio rispolverato mercoledì proprio dalla Merlino che ha preso spunto da quel “Myrta” pronunciato dall’infettivologo Matteo Bassetti, in quel momento collegato in diretta. “Lo sa che adesso sembra scortese chiamare le donne per nome? – ha scherzato la padrona di casa – io invece, dico la verità, sono ... Leggi su blogo (Di mercoledì 30 settembre 2020)lancia una stoccata aDe. Pur non citandola apertamente, la conduttrice de L’Aria cheha fatto esplicito riferimento alla polemica generata dall’ex direttrice de L’Unità a Di Martedì, quando chiese espressamente ad Alessandro Sallusti di rivolgersi a lei chiamandola per cognome, come nel caso degli altri interlocutori uomini. Un episodio rispolverato mercoledì proprio dallache ha preso spunto da quel “” pronunciato dall’infettivologo Matteo Bassetti, in quel momento collegato in diretta. “Lo sa che adesso sembra scortese chiamare le donne per nome? – ha scherzato la padrona di casa – io invece, dico la verità,...

