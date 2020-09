Lampedusa, peschereccio tunisino sperona motovedetta italiana. Meloni: “Pene severe e dure” (video) (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ successo al largo di Lampedusa. Una unità della Guardia di Finanza ha aperto il fuoco contro un peschereccio tunisino che non s’è fermato all’Alt. E che ha speronato una motovedetta italiana nel tentativo di fuggire. peschereccio tunisino sperona vedetta italiana Il peschereccio “Mohanel Anmed”, dopo l’inseguimento durato ore in acque internazionali, è stato bloccato dai militari delle Fiamme gialle. Nonostante i colpi stati sparati in aria a scopo intimidatorio per costringere l’imbarcazione a fermarsi. Che invece ha invertito la rotta puntando in mare aperto. Ed entrando in collisione con una motovedetta ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ successo al largo di. Una unità della Guardia di Finanza ha aperto il fuoco contro unche non s’è fermato all’Alt. E che hato unanel tentativo di fuggire.vedettaIl“Mohanel Anmed”, dopo l’inseguimento durato ore in acque internazionali, è stato bloccato dai militari delle Fiamme gialle. Nonostante i colpi stati sparati in aria a scopo intimidatorio per costringere l’imbarcazione a fermarsi. Che invece ha invertito la rotta puntando in mare aperto. Ed entrando in collisione con una...

