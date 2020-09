Lampedusa, peschereccio tunisino sperona motovedetta italiana: inseguimento e sparatoria (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tensione al largo delle coste di Lampedusa, dove un peschereccio tunisino ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza. inseguimento in acque internazionali. Un peschereccio tunisino ha speronato una motovedetta italiana che ha risposto aprendo il fuoco dopo che l’imbarcazione non si era fermata all’Alt e aveva provato a darsi alla fuga. È iniziato un inseguimento in acque internazionali durante il quale sarebbero stati esplosi diversi colpi. Non si hanno notizie di feriti. Gli uomini della Guardia di Finanza sono riusciti a bloccare l’imbarcazione, condotta poi a Lampedusa. Lampedusa, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tensione al largo delle coste di, dove unhato unadella Guardia di Finanza.in acque internazionali. Unhato unache ha risposto aprendo il fuoco dopo che l’imbarcazione non si era fermata all’Alt e aveva provato a darsi alla fuga. È iniziato unin acque internazionali durante il quale sarebbero stati esplosi diversi colpi. Non si hanno notizie di feriti. Gli uomini della Guardia di Finanza sono riusciti a bloccare l’imbarcazione, condotta poi a, ...

