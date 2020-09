Lampedusa, peschereccio tunisino sperona motovedetta italiana, aperto il fuoco (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tensione al largo delle coste di Lampedusa, dove un peschereccio tunisino ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza. Inseguimento in acque internazionali. Un peschereccio tunisino ha speronato una motovedetta italiana che ha risposto aprendo il fuoco dopo che l’imbarcazione non si era fermata all’Alt e aveva provato a darsi alla fuga. L’episodio è avvenuto al largo delle coste di Lampedusa, dove la motovedetta della Guardia di Finanza ha intercettato il peschereccio tunisino e lo ha invitato a fermarsi per controlli. Il peschereccio non ha rispettato l’ordine e ha ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tensione al largo delle coste di, dove unhato unadella Guardia di Finanza. Inseguimento in acque internazionali. Unhato unache ha risposto aprendo ildopo che l’imbarcazione non si era fermata all’Alt e aveva provato a darsi alla fuga. L’episodio è avvenuto al largo delle coste di, dove ladella Guardia di Finanza ha intercettato ile lo ha invitato a fermarsi per controlli. Ilnon ha rispettato l’ordine e ha ...

LegaSalvini : LAMPEDUSA, GUARDIA DI FINANZA ABBORDA E SEQUESTRA PESCHERECCIO TUNISINO (VIDEO) - Marios42355174 : RT @marcotelecono: Unità Gdf ha aperto il fuoco contro peschereccio tunisino. Non si era fermato e pare avesse speronato unità Guardia Cost… - Notiziedi_it : Lampedusa, Guardia di Finanza spara contro peschereccio tunisino: è fuggito speronando una motovedetta - occhio_notizie : Molti colpi esplosi in direzione del peschereccio - Acmor3 : RT @marcotelecono: Unità Gdf ha aperto il fuoco contro peschereccio tunisino. Non si era fermato e pare avesse speronato unità Guardia Cost… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa peschereccio Lampedusa, Guardia di finanza spara contro peschereccio tunisino: abbordaggio e sequestro natante (vd e ft) Grandangolo Agrigento Peschereccio sperona nave Gdf, motovedetta apre il fuoco

l peschereccio "Mohanel Anmed", dopo l'inseguimento in acque internazionali, è stato bloccato dai militari delle Fiamme gialle che lo stanno adesso conducendo a Lampedusa Condividi 30 settembre 2020 ...

Alta tensione nel canale i Sicilia

Il peschereccio "Mohanel Anmed", dopo l'inseguimento in acque internazionali, è stato bloccato dai militari delle Fiamme gialle che lo stanno adesso conducendo a Lampedusa. Il motopesca aveva calato, ...

l peschereccio "Mohanel Anmed", dopo l'inseguimento in acque internazionali, è stato bloccato dai militari delle Fiamme gialle che lo stanno adesso conducendo a Lampedusa Condividi 30 settembre 2020 ...Il peschereccio "Mohanel Anmed", dopo l'inseguimento in acque internazionali, è stato bloccato dai militari delle Fiamme gialle che lo stanno adesso conducendo a Lampedusa. Il motopesca aveva calato, ...