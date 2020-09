Lampedusa, Guardia di Finanza insegue peschereccio tunisino che non si è fermato all’alt: arrestato comandante (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un’unità della Guardia di Finanza ieri ha aperto il fuoco contro un peschereccio tunisino che non s’è fermato all’alt e che, tentando di scappare, ha speronato una motovedetta. Il peschereccio “Mohanel Anmed”, dopo l’inseguimento in acque internazionali, è stato bloccato dai militari delle Fiamme gialle che lo hanno condotto a Lampedusa. All’interno dell’imbarcazione non c’erano migranti né droga o armi. Secondo una prima ricostruzione, il motopesca aveva calato le reti a circa 9 miglia dalla costa di Lampedusa, quindi in acque territoriali italiane. Per questo è scattato il controllo da parte della Guardia costiera e della Guardia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un’unità delladiieri ha aperto il fuoco contro unche non s’èall’alt e che, tentando di scappare, ha speronato una motovedetta. Il“Mohanel Anmed”, dopo l’inseguimento in acque internazionali, è stato bloccato dai militari delle Fiamme gialle che lo hanno condotto a. All’interno dell’imbarcazione non c’erano migranti né droga o armi. Secondo una prima ricostruzione, il motopesca aveva calato le reti a circa 9 miglia dalla costa di, quindi in acque territoriali italiane. Per questo è scattato il controllo da parte dellacostiera e della...

LegaSalvini : LAMPEDUSA, GUARDIA DI FINANZA ABBORDA E SEQUESTRA PESCHERECCIO TUNISINO (VIDEO) - saraosalvatore : RT @LegaSalvini: LAMPEDUSA, GUARDIA DI FINANZA ABBORDA E SEQUESTRA PESCHERECCIO TUNISINO (VIDEO) - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Lampedusa, peschereccio tunisino non si ferma all'alt: Guardia di finanza apre il fuoco: Ha dovuto aprire il fuoco la Gua… - Simone24764301 : RT @marcotelecono: Unità Gdf ha aperto il fuoco contro peschereccio tunisino. Non si era fermato e pare avesse speronato unità Guardia Cost… - pbrex668 : RT @RepubblicaTv: Lampedusa, peschereccio tunisino non si ferma all'alt: Guardia di finanza apre il fuoco: Ha dovuto aprire il fuoco la Gua… -