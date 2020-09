Lampard | «Mourinho parlava più con gli arbitri che con i suoi calciatori»

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il siparietto tra Franke Josènel corso del match della Carabao Cup non è passato inosservato. Tutto risolto tra i due a fine partita, amici di lunga data da quando il capitano dei Blues era alle dipendenze proprio dello Special One. « Ci stavamo divertendo a bordocampo, mi trovo bene con José– ha detto il tecnico del Chelsea dopo il 90′ -. Mi ha detto questa cosa. Ho commentato sul fatto che stesse parlando più con l’arbitro che con la squadra. Era un momento tra di noi. Ho un grande rispetto per José, non importa cosa dica a bordo campo. Credo che avesse delle sensazioni nel primo tempo. Alla fine della gara era tutto risolto e questa cosa non cambierà mai». Foto: Twitter Tottenham L'articolo: ...