L' America mai così in basso | il dibattito Trump-Biden tra insulti e interruzioni

TizianaFerrario : mai visto un dibattito così caotico e rude con Trump che si è sovrapposto a Biden di continuo.Brutto attacco al fig… - Linkiesta : Il primo dibattito è stato uno spettacolo umiliante, il punto più basso mai vissuto dalla politica americana, con i… - ItaloItaliano : RT @Linkiesta: Il primo dibattito è stato uno spettacolo umiliante, il punto più basso mai vissuto dalla politica americana, con il preside… - SakuraHanami120 : RT @TizianaFerrario: mai visto un dibattito così caotico e rude con Trump che si è sovrapposto a Biden di continuo.Brutto attacco al figlio… - IlContiAndrea : @DrApocalypse Evidentemente per tirar fuori l'America da un pozzo nero senza fine, pensano di affidarsi a un rispet… -

Ultime Notizie dalla rete : America mai

All'evento hanno partecipato anche il segretario generale della Comunità delle democrazie, Thomas Garrett, il direttore dell'Iniziativa per l'impatto e la governance digitale presso la New America ...Più che un dibattito è stato uno scontro, quasi una zuffa a parole: pare un talk show di casa nostra, invece di un dibattito ‘Old America’. C’era da aspettarselo ... sarà una frode come mai viste ...