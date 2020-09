L’album Believe di Andrea Bocelli con un brano inedito di Ennio Morricone (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’album Believe di Andrea Bocelli sarà disponibile dal 13 novembre e conterrà una traccia inedita di Ennio Morricone. L’annuncio arriva oggi, alla vigilia dell’inaugurazione dell’Accademia di Musica di Camerino, realizzata con i fondi racconti dalla fondazione guidata dal tenore. Believe di Andrea Bocelli conterrà 17 brani di cui un duetto con Alison Krauss, vincitrice di 27 Grammy Award, su Amazing Grace. In Believe ci sarà anche un brano inedito scritto dal maestro Ennio Morricone e realizzato prima della sua scomparsa. Il filo conduttore del disco è quello di proporre una selezione di canzoni legate ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’albumdisarà disponibile dal 13 novembre e conterrà una traccia inedita di. L’annuncio arriva oggi, alla vigilia dell’inaugurazione dell’Accademia di Musica di Camerino, realizzata con i fondi racconti dalla fondazione guidata dal tenore.diconterrà 17 brani di cui un duetto con Alison Krauss, vincitrice di 27 Grammy Award, su Amazing Grace. Inci sarà anche unscritto dal maestroe realizzato prima della sua scomparsa. Il filo conduttore del disco è quello di proporre una selezione di canzoni legate ...

