"L'accoglienza? Sono gli immigrati che devono adeguarsi alle nostre regole": Feltri, una sacrosanta verità (Di mercoledì 30 settembre 2020) "C'è una sproporzione tra chi deve difendere l'ordine pubblico e chi lo minaccia". Vittorio Feltri, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, parla di immigrazione e integrazione: è "giustissimo", spiega il direttore di Libero, "favorire l'accoglienza, ci mancherebbe altro. Però l'accoglienza deve avere delle norme, delle regole. Se uno viene dal nostro Paese dall'estero., deve adeguarsi al nostro stile di vita, ai nostri costumi, al nostro modo di essere e non può pretendere di imporre i propri alla nostra civiltà, che sarà buona o meno buona ma è la nostra. E noi siamo chiamati a difenderla in ogni modo".

Vittorio Feltri, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, parla di immigrazione e integrazione: è "giustissimo", spiega il direttore di Libero, "favorire l'accoglienza, ci mancherebbe altro. Però ...

Alla Procura di Marsala è attivo il numero d’ascolto per le vittime di violenza

Il settore Servizi Sociali del Comune di Marsala rende noto che è operativo il numero verde gratuito 800.300006 dello “Sportello per l’accoglienza, l’ascolto e l’assistenza in favore delle vittime di ...

Il settore Servizi Sociali del Comune di Marsala rende noto che è operativo il numero verde gratuito 800.300006 dello "Sportello per l'accoglienza, l'ascolto e l'assistenza in favore delle vittime di ...