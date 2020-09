La vendemmia di Sarah Ferguson tra le colline Unesco del Veneto

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La scusa ufficiale è stata offerta dalle trattative su una possibile collaborazione tra il brand Hausbrandt e il’s Trust, la fondazione benefica dedicata alle comunità più vulnerabili e fondata dalla duchessa di York, ospite appunto della famiglia Zanetti. Ma nei tre giorni trascorsi nelle campagne del, 60 anni, ha anche dimostrato di essere una vera country girl, lanciandosi con entusiamo in unaesclusiva. Leggi anche › Eugenia di York, gravidanza annunciata in ritardo per “favorire” la sorella Beatrice › Beatrice di York inaugura a Windsor la mostra con il suo abito di ...