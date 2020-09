La tuta jet in stile Iron-Man supera il volo di prova (Di mercoledì 30 settembre 2020) volo di prova superato per la tuta jet in stile Iron-Man dell’inventore Richard Browning: potrà essere utilizzata per il soccorso Sfidare la gravità per raggiungere velocemente le persone in difficoltà in luoghi isolati e insidiosi. È stata collaudata con successo una tuta jet in stile ‘Iron-Man’ in grado di sorvolare le alture impervie di Langdale… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020)dito per lajet in-Man dell’inventore Richard Browning: potrà essere utilizzata per il soccorso Sfidare la gravità per raggiungere velocemente le persone in difficoltà in luoghi isolati e insidiosi. È stata collaudata con successo unajet in-Man’ in grado di sorvolare le alture impervie di Langdale… L'articolo Corriere Nazionale.

È stata collaudata con successo una tuta jet in stile 'Iron-Man' in grado di sorvolare le alture impervie di Langdale Pikes in pochi minuti.

I soccorritori arrivano volando come Iron Man: l’esperimento nel Regno Unito

La tuta da Iron Man provvista di motori jet posizionati sulla schiena e sulle braccia ha permesso al suo inventore e primo collaudatore di portare a ...

È stata collaudata con successo una tuta jet in stile 'Iron-Man' in grado di sorvolare le alture impervie di Langdale Pikes in pochi minuti.