La sottosegretaria: «Il campionato di serie A va sospeso: i protocolli parlano chiaro»

La sottosegretaria alla Salute categorica: «I positivi non possono giocare e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federcalcio». Ma Figc e Lega si rifanno alla norma Uefa che dice di giocare con 13 calciatori disponibili

