La solita ricetta di Confindustria Togliere i soldi ai poveri per metterli in tasca solo alle imprese Ma il Governo non si fa incantare

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Sempre lae sempre il solito Bonomi. Continuando a ignorare gli aiuti poderosi dati dalfin dall’inizio della crisi generata dal coronavirus e incurante della cortesia manifestata comunque ieri dal premier Giuseppe Conte che, nonostante la pioggia di critiche pesantissime, è comunque intervenuto all’assemblea degli industriali, il numero uno di viale dell’Astronomia ieri è tornato a puntare il dito contro l’esecutivo e a tentare di dettare lui l’agenda, con tanto di compiti per casa consegnati al presidente del Consiglio. SENZA VERGOGNA. “Presidente – ha dichiarato Carlo Bonomi rivolgendosi a Conte – lei ha detto se sbaglio sull’utilizzo del Recovery Fund mandatemi a casa. No, signor presidente. ...

La crema al cioccolato è una delle preparazioni più amate dai golosi, anche da quelli che di solito non gradiscono i sapori troppo dolci, ma impazziscono per il cioccolato. La preparazione non è compl ...Come cucinare i funghi champignon al forno con la mozzarella? Ecco una ricetta con foto step by step facile facile per preparare questo gustoso piatto autunnale con i funghi. I funghi champignon al ...