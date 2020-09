La scoperta degli scienziati: "Anticorpi potentissimi contro il coronavirus" (Di mercoledì 30 settembre 2020) «Abbiamo ottenuto Anticorpi potentissimi, che sono nella fase di sviluppo industriale e con cui speriamo di poter contribuire presto a contenere questa pandemia». Lo annuncia lo scienziato Rino Rappuoli, Maestro del lavoro e Medaglia d'oro al merito della sanità pubblica, microbiologo, direttore scientifico e responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo di GSK Vaccines a Rosia (Siena), in un articolo scritto per la rivista "Magistero del Lavoro", l'organo ufficiale della Federazione nazionale dei Maestri del lavoro. Rappuoli, uno dei massimi esperti al mondo di vaccini, ha incontrato qualche giorno fa a Siena, nel suo studio a Toscana Life Sciences, il presidente della Federazione nazionale Maestri del lavoro, Elio Giovati, con cui ha fatto il punto sulle armi in sviluppo contro Covid. «Tra le tante ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) «Abbiamo ottenuto, che sono nella fase di sviluppo industriale e con cui speriamo di poter contribuire presto a contenere questa pandemia». Lo annuncia lo scienziato Rino Rappuoli, Maestro del lavoro e Medaglia d'oro al merito della sanità pubblica, microbiologo, direttore scientifico e responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo di GSK Vaccines a Rosia (Siena), in un articolo scritto per la rivista "Magistero del Lavoro", l'organo ufficiale della Federazione nazionale dei Maestri del lavoro. Rappuoli, uno dei massimi esperti al mondo di vaccini, ha incontrato qualche giorno fa a Siena, nel suo studio a Toscana Life Sciences, il presidente della Federazione nazionale Maestri del lavoro, Elio Giovati, con cui ha fatto il punto sulle armi in sviluppoCovid. «Tra le tante ...

Affaritaliani : Bomba in Centro: è uno ordigno bellico La scoperta degli operai: zona isolata - robymazza70 : RT @LuganoLivingLab: Gamers e non, questo è per voi. ?? Potrai farlo il 5 Ottobre partecipando al #workshop di Sportech Alla scoperta degli… - Onella54789064 : RT @illibraio: Avete mai sognato di viaggiare nel tempo alla scoperta degli usi e costumi di epoche lontane? Ecco una raccolta di #libri ch… - italia_esports : RT @LuganoLivingLab: Gamers e non, questo è per voi. ?? Potrai farlo il 5 Ottobre partecipando al #workshop di Sport… - LuganoLivingLab : Gamers e non, questo è per voi. ?? Potrai farlo il 5 Ottobre partecipando al #workshop di Sportech Alla scoperta deg… -