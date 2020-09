La relazione consolidata non finanziaria di Intesa Sanpaolo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Intesa Sanpaolo ha pubblicato la “relazione consolidata Non finanziaria” al 30 giugno 2020: la rendicontazione semestrale strutturata e organica che presenta, attraverso un set di indicatori quantitativi, un monitoraggio puntuale di progetti e iniziative in ambito ESG (environmental, social, governance) realizzati dal Gruppo nel primo semestre. Il testo completo è disponibile nella sezione Sostenibilità del sito Internet del Gruppo. Il documento rendiconta, inoltre, i progressi compiuti nell’ambito degli impegni di sostenibilità assunti dal Gruppo a partire dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Intesa Sanpaolo pubblica la relazione semestrale a titolo volontario, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 30 settembre 2020)ha pubblicato la “Non” al 30 giugno 2020: la rendicontazione semestrale strutturata e organica che presenta, attraverso un set di indicatori quantitativi, un monitoraggio puntuale di progetti e iniziative in ambito ESG (environmental, social, governance) realizzati dal Gruppo nel primo semestre. Il testo completo è disponibile nella sezione Sostenibilità del sito Internet del Gruppo. Il documento rendiconta, inoltre, i progressi compiuti nell’ambito degli impegni di sostenibilità assunti dal Gruppo a partire dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).pubblica lasemestrale a titolo volontario, ...

