La regina Elisabetta è «furiosa» | il suo staff non vuole trascorrere il Natale isolati a Sandringham

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Non si tratta di una minaccia di sciopero, ma poco ci manca. Secondo i tabloid britannici, infatti, lo staff della regina Elisabetta si sarebbe opposto al programma natalizio della sovrana che – come consuetudine – vorrebbe trascorrere le festività a Sandringham House. Il Sun parla addirittura di «rivolta» da parte di «una ventina di addetti alla lavanderia, alle pulizie di casa e alla manutenzione generale».

Raiofficialnews : “Una delle più importanti personalità della nostra epoca: Elisabetta II, l’ultima grande regina, il suo volto umano… - UlisseRai1 : Al centro della prossima puntata: Elisabetta, l'ultima grande regina. #Ulisse vi aspetta mercoledì prossimo su #Rai1 - AlicjaYe : RT @revyourharleyup: quando ve ne fregate di inquinamento e cambiamenti climatici pensate a che mondo di merda state lasciando alla regina… - bellavvii : RT @revyourharleyup: quando ve ne fregate di inquinamento e cambiamenti climatici pensate a che mondo di merda state lasciando alla regina… - rossanavolpe1 : RT @Raiofficialnews: “Una delle più importanti personalità della nostra epoca: Elisabetta II, l’ultima grande regina, il suo volto umano e… -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

RAI - Radiotelevisione Italiana

Per la prima serata in tv, mercoledì 30 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Ulisse: il piacere della scoperta – Elisabetta II. L’ultima grande regina”. Al centro della p ...Il terzo appuntamento con 'Ulisse - Il piacere della scoperta' è dedicato alla monarca: un viaggio nel tempo che attraversa buona parte del ...