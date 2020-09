“La prevenzione dei tumori cutanei”: il Rotary si confronta con Paolo Ascierto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Rotary opera per la tua salute”, è il nuovo progetto promosso dal Club di Benevento, quest’anno presieduto dal notaio Ambrogio Romano, che sostituirà temporaneamente “Le Domeniche della Salute”. Iniziativa apprezzata dai nostri concittadini, per la possibilità offerta dai medici – specialisti volontari del Rotary Club di Benevento, di poter effettuare visite gratuite. In ossequio alle norme di sicurezza dettate dalla presenza e diffusione del Covid-19, e quindi dalla responsabilità nei confronti di tutti, gli incontri de “Il Rotary opera per la tua salute”, saranno proposti per via telematica. Sarà possibile infatti, seguire e/o interloquire con i medici specialisti attraverso piattaforme zoom previa prenotazione e/o diretta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Ilopera per la tua salute”, è il nuovo progetto promosso dal Club di Benevento, quest’anno presieduto dal notaio Ambrogio Romano, che sostituirà temporaneamente “Le Domeniche della Salute”. Iniziativa apprezzata dai nostri concittadini, per la possibilità offerta dai medici – specialisti volontari delClub di Benevento, di poter effettuare visite gratuite. In ossequio alle norme di sicurezza dettate dalla presenza e diffusione del Covid-19, e quindi dalla responsabilità nei confronti di tutti, gli incontri de “Ilopera per la tua salute”, saranno proposti per via telematica. Sarà possibile infatti, seguire e/o interloquire con i medici specialisti attraverso piattaforme zoom previa prenotazione e/o diretta ...

crocerossa : ?? Dall'alimentazione al movimento senza dimenticare le buone pratiche di prevenzione. Prendi a cuore la tua salute!… - ActionAidItalia : Alle 10 a Palazzo Chigi con Casa Italia/Protezione Civile presentiamo le linee guida in 7 punti per chiedere al Gov… - GiuliaGrilloM5S : Da oggi è in vigore la Legge 14 agosto 2020, n. 113, nata per individuare misure di prevenzione e contrasto ad atti… - DamianoSG : RT @ActionAidItalia: Alle 10 a Palazzo Chigi con Casa Italia/Protezione Civile presentiamo le linee guida in 7 punti per chiedere al Govern… - DamianoSG : RT @ActionAidItalia: Come si affronta un'emergenza sismica? Abbiamo raccolto proposte di cittadini, esperti, istituzioni su prevenzione e r… -

Ultime Notizie dalla rete : “La prevenzione Infiammazione silente, sovrappeso e incremento delle patologie Fortune Italia