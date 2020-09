La pioggia e il Covid non fermano il San Gennaro Day: premiati (tra gli altri) Ascierto, D’Alessio ed Elkann (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nonostante il Covid e l’allerta meteo con annessa bufera che si è abbattuta su Napoli nel pomeriggio, il Premio San Gennaro Day non si è fermato: “ E’ stato come se il Santo patrono avesse fatto un grande piccolo miracolo per la Kermesse a lui dedicata”- afferma con gioia Gianni Simioli, direttore artistico ed ideatore della Kermesse. Un’edizione sicuramente più intima, ma come sempre festosa e ricca di emozioni. Gianni Simioli, perfetto padrone di casa, ha messo insieme un cast originale e come sempre variegato, premiando uomini e donne con il prestigioso riconoscimento che viene assegnato ogni anno alle personalità del mondo dello spettacolo, dell’editoria, delle istituzioni che si sono distinte nei loro settori. Quest’anno la manifestazione ha trovato casa nell’accogliente ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nonostante ile l’allerta meteo con annessa bufera che si è abbattuta su Napoli nel pomeriggio, il Premio SanDay non si è fermato: “ E’ stato come se il Santo patrono avesse fatto un grande piccolo miracolo per la Kermesse a lui dedicata”- afferma con gioia Gianni Simioli, direttore artistico ed ideatore della Kermesse. Un’edizione sicuramente più intima, ma come sempre festosa e ricca di emozioni. Gianni Simioli, perfetto padrone di casa, ha messo insieme un cast originale e come sempre variegato, premiando uomini e donne con il prestigioso riconoscimento che viene assegnato ogni anno alle personalità del mondo dello spettacolo, dell’editoria, delle istituzioni che si sono distinte nei loro settori. Quest’anno la manifestazione ha trovato casa nell’accogliente ...

Pioggia di acquisti a Wall Street

Partenza col segno più per la borsa di Wall Street, nell'ultima seduta di settembre, all'indomani del primo dibattito "infuocato" tra il ...

