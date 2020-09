La medicina alle prese con la pandemia, a Reggio Emilia ne parlano sei tra le maggiori bioscienziate italiane (Di mercoledì 30 settembre 2020) REGGIO EMILIA – Per due giorni Reggio Emilia diventa ambasciatrice della scienza in rosa. Domani e venerdì si svolgerà infatti al centro Malaguzzi la seconda assemblea annuale del “Tiws” (Top italian women scientists), il network delle ricercatrici eccellenti nelle neuroscienze, nel settore biomedicale e nelle scienze cliniche. Il meeting verte sulle prospettive di sviluppo della medicina, con un focus particolare sull’attuale pandemia. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) REGGIO EMILIA – Per due giorni Reggio Emilia diventa ambasciatrice della scienza in rosa. Domani e venerdì si svolgerà infatti al centro Malaguzzi la seconda assemblea annuale del “Tiws” (Top italian women scientists), il network delle ricercatrici eccellenti nelle neuroscienze, nel settore biomedicale e nelle scienze cliniche. Il meeting verte sulle prospettive di sviluppo della medicina, con un focus particolare sull’attuale pandemia.

