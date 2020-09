“La leucemia è tornata”. La confessione di Miguel Van Damme: “Non so quanto potrò ancora durare” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Miguel Van Damme ha rivelato che la leucemia è tornata a diffondersi per la terza volta. Van Damme è il portiere del Cercle Brugge e per annunciare la recidiva della sua terribile malattia ha condiviso su Instagram un drammatico video. Il calciatore ha spiegato che ormai, nelle sue condizioni, non esiste più alcuna cura, e che ogni tentativo effettuato dai medici, per l’appunto, ha dato esito negativo. Una condizione, quella di Miguel, protratta nel tempo; con precisone la sua lotta contro la leucemia ha avuto inizio nel 2016, quando in seguito ad alcuni controlli ha scoperto il brutto male.Era il 2017 quando Miguel Van Damme era riuscito a guarire ed aveva firmato un contratto con i belgi del Cercle Brugge. Il portiere, a gennaio scorso, ha avuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020)Vanha rivelato che laè tornata a diffondersi per la terza volta. Vanè il portiere del Cercle Brugge e per annunciare la recidiva della sua terribile malattia ha condiviso su Instagram un drammatico video. Il calciatore ha spiegato che ormai, nelle sue condizioni, non esiste più alcuna cura, e che ogni tentativo effettuato dai medici, per l’appunto, ha dato esito negativo. Una condizione, quella di, protratta nel tempo; con precisone la sua lotta contro laha avuto inizio nel 2016, quando in seguito ad alcuni controlli ha scoperto il brutto male.Era il 2017 quandoVanera riuscito a guarire ed aveva firmato un contratto con i belgi del Cercle Brugge. Il portiere, a gennaio scorso, ha avuto ...

