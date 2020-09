La fiscalità di vantaggio è la strada giusta per il Meridione, dice il ministro Provenzano (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - La fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud è la strada giusta per evitare un possibile collasso dell'occupazione che allargherebbe i già drammatici divari con il resto del Paese. In una lettera al Corriere della Sera, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano replica all'editorialista del quotidiano, Francesco Giavazzi, che nei giorni scorsi aveva definito la fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud come una strada che non aiuta le future generazioni. Contributi giù del 30% “La misura – spiega Provenzano – prevede un taglio del 30% nei contributi a carico dell'impresa per tutti i dipendenti la cui sede di lavoro si trova in una regione del Sud, con una ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - La fiscalità diper il lavoro al Sud è laper evitare un possibile collasso dell'occupazione che allargherebbe i già drammatici divari con il resto del Paese. In una lettera al Corriere della Sera, ilper il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppereplica all'editorialista del quotidiano, Francesco Giavazzi, che nei giorni scorsi aveva definito la fiscalità diper il lavoro al Sud come unache non aiuta le future generazioni. Contributi giù del 30% “La misura – spiega– prevede un taglio del 30% nei contributi a carico dell'impresa per tutti i dipendenti la cui sede di lavoro si trova in una regione del Sud, con una ...

