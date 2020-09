La delicata situazione in Serie A e rischio rinvio Juve-Napoli: le ultime novità (Di mercoledì 30 settembre 2020) situazione particolare in Serie A che, dopo il focolaio da Coronavirus scoppiato in casa Genoa, potrebbe anche essere sospesa per due settimane in vista di Juve-Napoli. A riportare questa possibile notizia è il “Corriere della sera” che ha evidenziato come il Governo, in modo particolare il ministro dello Sport Spadafora, stia seguendo da vicino il caso che ha coinvolto il Genoa e che potrebbe creare problemi anche al Napoli, squadra affrontata nemmeno 24 ore prima del nuovo verdetto dei 14 tamponi positivi. Ultimi aggiornamenti sul rischio rinvio Juve-Napoli L’idea di sospendere il campionato non è così remota e qualora dovesse diventare reale si salterebbe in realtà solo un turno di ... Leggi su bufale (Di mercoledì 30 settembre 2020)particolare inA che, dopo il focolaio da Coronavirus scoppiato in casa Genoa, potrebbe anche essere sospesa per due settimane in vista di. A riportare questa possibile notizia è il “Corriere della sera” che ha evidenziato come il Governo, in modo particolare il ministro dello Sport Spadafora, stia seguendo da vicino il caso che ha coinvolto il Genoa e che potrebbe creare problemi anche al, squadra affrontata nemmeno 24 ore prima del nuovo verdetto dei 14 tamponi positivi. Ultimi aggiornamenti sulL’idea di sospendere il campionato non è così remota e qualora dovesse diventare reale si salterebbe in realtà solo un turno di ...

Fatemeh60620858 : RT @Macry79: @MiCuentaMiVoz @Martaro75277439 Per me visto il contesto e la presenza anche di una situazione delicata, di in bimbo che sta p… - Macry79 : @MiCuentaMiVoz @Martaro75277439 Per me visto il contesto e la presenza anche di una situazione delicata, di in bimb… - Lux_MariaLuce : La situazione tra Tommaso ed Enock non è niente di che, Tommi gli dice che ci è rimasto male e punto. Tommi lo trov… - Giody6388 : @Cris58Hy Ero presente questo pomeriggio a Roma .... anche io avrei voluto “ tuffarmi” nelle sue braccia ... ma la… - bianca_caimi : RT @dpdarete4: Fanta si trovava in una situazione un po' delicata: senza l'intervento di Anastasia, di certo per lei ci sarebbero stati dei… -

Ultime Notizie dalla rete : delicata situazione La delicata situazione in Serie A e rischio rinvio Juve-Napoli: le ultime novità Bufale.net Oro e turchese, la Grotta della Poesia si illumina di colori delicati

Potete inviare le foto all'indirizzo e-mail redazione@leccesette.it o tramite la posta di Facebook, indicando in oggetto La Foto del Giorno e specificando in che situazione, dove, quando e da chi sono ...

Rocca di Papa – Covid-19, videomessaggio dalla casa di riposo Villa Maria: “I nostri nonni stanno bene”

La casa di riposo Villa Maria di Rocca di Papa ha affidato ad un video sui social il proprio messaggio di speranza e rassicurazioni circa la delicata situazione che stanno vivendo all’interno pazienti ...

Rocca di Papa – Covid-19, videomessaggio dalla casa di cura Villa Maria: “I nostri nonni stanno bene”

La casa di riposo Villa Maria di Rocca di Papa ha affidato ad un video sui social il proprio messaggio di speranza e rassicurazioni circa la delicata situazione che stanno vivendo all’interno pazienti ...

Potete inviare le foto all'indirizzo e-mail redazione@leccesette.it o tramite la posta di Facebook, indicando in oggetto La Foto del Giorno e specificando in che situazione, dove, quando e da chi sono ...La casa di riposo Villa Maria di Rocca di Papa ha affidato ad un video sui social il proprio messaggio di speranza e rassicurazioni circa la delicata situazione che stanno vivendo all’interno pazienti ...La casa di riposo Villa Maria di Rocca di Papa ha affidato ad un video sui social il proprio messaggio di speranza e rassicurazioni circa la delicata situazione che stanno vivendo all’interno pazienti ...