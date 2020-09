La comunissima pillolina che vi rende impotenti | a cosa dovete fare molta attenzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ma è proprio vero che gli psicofarmaci sedano il desiderio sessuale, rendonogli uomini, le donne completamente disinteressate all'amore e conducono all'anestesia genitale? Il problema è reale, ed era rimasto finora sottotraccia per non creare un conflitto tra la priorità della salute mentale e generale rispetto a quella sessuale, ritenuta secondaria da curare rispetto alle prime. Ma un'approfondita revisione della letteratura scientifica ha riconosciuto l'esistenza degli effetti negativi degli antidepressivi sulla libido e sulla attività sessuale dei pazienti che ne fanno uso regolare. Una nuova condizione patologica, prodotta dal trattamento prolungato con questo tipo di farmaci, è stata segnalata e inserita nei "bugiardini", i foglietti informativi di tali medicinali, per allertare i consumatori sulla probabile comparsa di ...