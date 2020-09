La casa di carta: arriva la parodia in napoletano della serie Netflix (Di mercoledì 30 settembre 2020) La serie Netflix La casa di carta avrà una versione napoletana nella parodia intitolata La casa carut, della casa di produzione Gala Video's La casa di carta sta per tornare sugli schermi, ma con una parodia in napoletano che si intitola La casa carut e sarà realizzata dalla casa di produzione Gala Video's. La miniserie girata a Napoli è stata prodotta da Andrea Imparato e non sarà una copia della popolare serie Netflix spagnola, assicurano i realizzatori. Mentre i fan de La casa di carta sono in attesa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020) LaLadiavrà una versione napoletana nellaintitolata Lacarut,di produzione Gala Video's Ladista per tornare sugli schermi, ma con unainche si intitola Lacarut e sarà realizzata dalladi produzione Gala Video's. La minigirata a Napoli è stata prodotta da Andrea Imparato e non sarà una copiapopolarespagnola, assicurano i realizzatori. Mentre i fan de Ladisono in attesa ...

RegalinoV : Pedro Alonso, selfie sul set de “La Casa di Carta 5” - matt3oswift13 : Mi sono spoilerato chi muore nella casa di carta beneeeeeee - Giangidorsi : RT @ReteSport: ?? RETESPORT ?? @ChiaraZucchelli (solo per voi in versione “La Casa di Carta”) vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 13 all… - nonfaretardi : @twgiuls @alycecappellaio Aggiungerei che molti sono frenati dalla commistione con il fantasy. In realtà per me è u… - thibaud1453 : @androidxforever @virginiaraggi @Roma #Bordeaux #Paris etc hanno gli stessi problemi =Dobbiamo smettere di comprare… -