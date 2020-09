Kean Juventus, passi avanti con l’Everton: Ancelotti sblocca la trattativa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Kean Juventus – Il binario Juventus-Everton rischia di incendiarsi in queste ultimissime ore di calciomercato. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris punta con decisione al ritorno sotto l’ombra della Mole di Moise Kean, ceduto ai Toffees neanche un anno fa. Se fino a questo momento il club inglese aveva sbarrato la porta ad un’eventuale cessione del centravanti, nelle ultime ore la situazione è sensibilmente cambiata. Kean Juventus, arriva l’ok di Ancelotti Paratici ha proposto all’Everton un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro: un diritto che potrebbe tramutarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, personali e di squadra. Secondo quanto riportato ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 settembre 2020)– Il binario-Everton rischia di incendiarsi in queste ultimissime ore di calciomercato. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris punta con decisione al ritorno sotto l’ombra della Mole di Moise, ceduto ai Toffees neanche un anno fa. Se fino a questo momento il club inglese aveva sbarrato la porta ad un’eventuale cessione del centr, nelle ultime ore la situazione è sensibilmente cambiata., arriva l’ok diParatici ha proposto all’Everton un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro: un diritto che potrebbe tramutarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, personali e di squadra. Secondo quanto riportato ...

GiuseppeA_7 : RT @utzi_26: Necessità: - Terzino sinistro, in grado di agire a tutta fascia; - centrocampista/mezzala in grado di dare respiro a #Ramsey;… - Cucciolina96251 : RT @LucaFiorino24: Confermo: Moise Kean potrebbe essere l'arrivo lastminute della Juventus in prestito. Moise non è vincolato da nessun gen… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: #Juventus, stretta finale per #EmersonPalmieri e #Kean: altri due colpi in arrivo per #Pirlo ?? #CMITmercato https://… - NathaaanDrake : RT @utzi_26: Necessità: - Terzino sinistro, in grado di agire a tutta fascia; - centrocampista/mezzala in grado di dare respiro a #Ramsey;… - PietroSalvatori : RT @utzi_26: Necessità: - Terzino sinistro, in grado di agire a tutta fascia; - centrocampista/mezzala in grado di dare respiro a #Ramsey;… -