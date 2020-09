Karina Cascella | sguardo sexy e seno in primo piano | che schianto – FOTO

(Di mercoledì 30 settembre 2020)esagera sui social network: la nativa di Aversa ha postato uno scatto mostruoso con décolleté in bella vista.è un’opinionista e personaggio televisivo molto amato dagli italiani. La nativa di Aversa ha un grosso seguito sui social: il suo account Instagram vanta 1,1 milioni di follower. La classe 1980 ha partecipato … L'articoloin: cheproviene da YesLife.it.

brunettecookie : Praticamente Trump è come Karina Cascella: deve necessariamente parlare sopra tutti e interrompere qualsiasi discor… - mchrcountess : @Gia_Uss90 Ma è Karina Cascella tra 20 anni - annakiara119 : RT @davided81: Da destra Paola Caruso, Karina Cascella, Arianna David e Loredana Fiorentino nel talk di #noneladurso dedicato alla chirurgi… - davided81 : Da destra Paola Caruso, Karina Cascella, Arianna David e Loredana Fiorentino nel talk di #noneladurso dedicato alla… - AlessiaAddicted : Vi immaginate se nella casa ci fosse stata anche Karina Cascella???? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella

Yeslife

Tante belle della tv si ritrovano per gli auguri a Francesco Graffagnini; C’erano anche Karina Cascella e Giulia Calcaterra; In questo periodo anche le belle della tv centellina ...Sensazionale foto trash con accenni di vista panoramica dei "segreti" nascosti per Karina Cascella: minigonna da infarto!