Juventus, tre squadre su Rugani. La sua cessione può sbloccare un arrivo (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Juventus potrebbe cedere a breve Daniele Rugani. L’interesse attorno al difensore centrale è aumentato con ben tre club pronti ad accoglierlo prima della fine di questa sessione di mercato. All’offerta del Valencia – l’unica ufficiale per ora – si sono sommati gli interessi di due club di Premier League. In queste ore il summit per decidere il futuro del giocatore insieme al suo agente. Subito dopo, le mosse per continuare a lavorare sul mercato. Juventus, tre squadre su Rugani. La sua cessione può sbloccare un arrivo Come dicevamo, il Valencia è l’unica squadra ad aver avanzato un’offerta ufficiale per Rugani. Il difensore centrale della Juventus non ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lapotrebbe cedere a breve Daniele. L’interesse attorno al difensore centrale è aumentato con ben tre club pronti ad accoglierlo prima della fine di questa sessione di mercato. All’offerta del Valencia – l’unica ufficiale per ora – si sono sommati gli interessi di due club di Premier League. In queste ore il summit per decidere il futuro del giocatore insieme al suo agente. Subito dopo, le mosse per continuare a lavorare sul mercato., tresu. La suapuòunCome dicevamo, il Valencia è l’unica squadra ad aver avanzato un’offerta ufficiale per. Il difensore centrale dellanon ...

pisto_gol : ??Secondo tre importanti quotidiani nazionali- LaRepubblica, Il Fatto Quotidiano e il Messaggero- nelle intercettazi… - stelle_tre : RT @juventusfc: Turn UP the #SoundOfJuve! Juventus e @BosePro insieme per migliorare l'esperienza all'Allianz Stadium, pronti al ritorno de… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - HYYRYNEN: 'Speciale vincere tre scudetti di fila' - stelle_tre : RT @juventusfc: Mercoledì dedicato a forza ??e tattica ?? Le ultime dal #TrainingCenter: - yachtsallover : @sitodeigrifoni Se, in maniera decisamente antisportiva, insistono a giocare per tre punti facili contro il Genoa,… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tre Le fasce del sorteggio Champions League: Juve in fascia 1, Inter, Lazio e Atalanta nella 3 Goal.com Torna la Champions, per Inter pericolo Real o City

Un girone di ferro con Bayern Monaco, Barcellona e Bruges, oppure Real Madrid, Manchester City e Borussia Moenchenghladbach. O, invece, uno molto più abbordabile con Zenit, Shakhtar e Ferencvaros. E' ...

LIVE TJ - HYYRYNEN: "Speciale vincere tre scudetti di fila. Giocare nella Juventus è fantastico"

Tuija Hyyrynen sta rispondendo alle domande dei tifosi juventini su Twitter: Cosa hai provato solo la vittoria del terzo scudetto? "Lo scorso anno è stato un po' strano ...

Un girone di ferro con Bayern Monaco, Barcellona e Bruges, oppure Real Madrid, Manchester City e Borussia Moenchenghladbach. O, invece, uno molto più abbordabile con Zenit, Shakhtar e Ferencvaros. E' ...Tuija Hyyrynen sta rispondendo alle domande dei tifosi juventini su Twitter: Cosa hai provato solo la vittoria del terzo scudetto? "Lo scorso anno è stato un po' strano ...